Meloni erkannte das Ergebnis rasch an und erklärte, die Entscheidung der Bevölkerung zu respektieren. Gleichzeitig bezeichnete sie das Scheitern als „verlorene Chance zur Modernisierung Italiens“. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="488892" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fuer-die-buerger-war-das-zu-abstrakt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Reaktionen aus Südtirol zum Ausgang des Referendums lesen Sie hier. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Forderungen der Opposition nach ihrem Rücktritt wies Giorgia Meloni zurück und betonte, ihre Arbeit im Interesse des Landes fortsetzen zu wollen. <BR \/><BR \/>Rund anderthalb Jahre vor den nächsten Parlamentswahlen stellt das Abstimmungsergebnis einen bedeutenden politischen Rückschlag für die seit Herbst 2022 amtierende Regierungschefin dar und schwächt ihre Reformagenda erheblich.