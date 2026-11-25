Die jüngsten Zahlen des Landesinstituts für Statistik ASTAT unterstreichen die Dringlichkeit: Im vergangenen Jahr wurden in Südtirol 838 Frauen von Beratungsstellen für Frauen in Gewaltsituationen begleitet. Im Jahr 2021 waren es noch 586. In 86 Prozent der Fälle war der Gewalttäter der Partner oder ehemalige Partner der betroffenen Frau.<BR \/><BR \/><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="915524" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>„Gewalt gegen Frauen beginnt nicht erst dort, wo körperliche Verletzungen sichtbar werden. Sie beginnt oft viel früher – mit Kontrolle, Einschüchterung, Erniedrigung und dem schrittweisen Verlust der persönlichen Freiheit. Deshalb müssen wir genauer hinschauen, Warnsignale ernst nehmen und vor allem dafür sorgen, dass betroffene Frauen wissen, dass sie nicht alleine sind“, betont SVP-Frauenvorsitzende Renate Gebhard. <BR \/><BR \/><i><b>Sollten auch Sie von Gewalt betroffen sein oder Hilfe benötigen – an diese Stellen können Sie sich wenden:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6b058a7251f8d3db6d40a4ff" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die aktuellen Daten zeigen, dass 89 Prozent der betreuten Frauen psychische Gewalt und 63 Prozent körperliche Gewalt erfahren haben. Besonders nachdenklich stimmt für Gebhard eine weitere Zahl: Mehr als ein Viertel jener Frauen, die 2025 eine geschützte Einrichtung verlassen haben, kehrte anschließend wieder in die gemeinsame Wohnung mit dem Gewalttäter zurück.<h3>\r\nWirtschaftliche Unabhängigkeit wichtiger Aspekt<\/h3>„Diese Zahl zeigt uns, dass Schutz allein nicht ausreicht. Frauen brauchen auch die Möglichkeit, sich ein eigenständiges und sicheres Leben aufzubauen. Dazu gehören wirtschaftliche Unabhängigkeit, leistbarer Wohnraum, verlässliche Beratungsangebote und die Gewissheit, auch langfristig Unterstützung zu erhalten. Wer den Schritt aus einer Gewaltbeziehung wagt, darf danach nicht an fehlenden Perspektiven scheitern“, so Gebhard. <BR \/><BR \/>Auch auf parlamentarischer Ebene steht der Kampf gegen Gewalt an Frauen am 25. November im Mittelpunkt. In der Abgeordnetenkammer werden zwei Entschließungsanträge behandelt, die Gebhard unterstützt. Beide zielen auf eine Verbesserung der Prävention und des Opferschutzes ab. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Umsetzung der europäischen Richtlinie gegen Gewalt an Frauen, die Stärkung bestehender Schutzinstrumente, die Sensibilisierung junger Menschen und Maßnahmen gegen neue Formen digitaler Gewalt. <BR \/><BR \/>„Der Schutz von Frauen vor Gewalt darf keine Frage der Parteizugehörigkeit sein. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam konkrete Verbesserungen erreichen. Deshalb unterstütze ich beide parlamentarischen Initiativen, die wichtige Ansätze für mehr Prävention und einen wirksameren Opferschutz enthalten. Gerade bei diesem Thema müssen wir über Parteigrenzen hinweg Verantwortung übernehmen“, unterstreicht die SVP-Abgeordnete.<h3>\r\n„Das sind keine Zeichen von Liebe“<\/h3>Für die Vorsitzende der Jungen Generation, Lisa Reichsigl, beginnt wirksame Gewaltprävention bereits dort, wo junge Menschen ihre Vorstellungen von Beziehungen und gegenseitigem Respekt entwickeln. „Wir müssen viel früher darüber sprechen, was eine gesunde Beziehung ausmacht, wo persönliche Grenzen verlaufen und warum Eifersucht, Kontrolle oder psychischer Druck keine Zeichen von Liebe sind. Gerade junge Menschen begegnen solchen Verhaltensmustern auch in sozialen Netzwerken, wo problematische Rollenbilder und der respektlose Umgang miteinander teilweise verharmlost werden. Hier braucht es Aufklärung, Bewusstseinsbildung und Menschen, die Haltung zeigen“, erklärt Reichsigl. <BR \/><BR \/>Dabei dürfe die Verantwortung nicht allein bei Frauen liegen. „Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenthema, sondern eine Aufgabe für unsere gesamte Gesellschaft. Gerade auch Männer müssen Teil der Lösung sein. Es geht darum, Grenzen zu respektieren, problematisches Verhalten im eigenen Umfeld anzusprechen und nicht wegzuschauen, wenn andere herabgewürdigt oder bedroht werden“, unterstreicht Renate Gebhard. <BR \/><BR \/>„Der 25. November ist ein wichtiger Tag, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Entscheidend ist aber, was an den übrigen 364 Tagen geschieht. Unser gemeinsames Ziel muss eine Gesellschaft sein, in der Frauen ohne Angst, Gewalt und Einschüchterung leben können – und in der Respekt und Gleichberechtigung von Anfang an selbstverständlich sind“, betonen Gebhard und Reichsigl abschließend.