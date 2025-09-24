Dass Hundebesitzer ab nächstem Jahr für ihre Vierbeiner etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, stößt nicht bei allen auf Verständnis. Während die Gemeinden sich durch die Wiedereinführung der Hundesteuer sauberere Straßen erhoffen, sehen Touristiker in der Ortstaxe für Vierbeiner eine zusätzliche Belastung für den Tourismussektor <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abgabe-fuer-vierbeiner-sorgt-fuer-zoff" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie die ganze Geschichte).<\/a><BR \/><BR \/><i><b>Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="345315" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n