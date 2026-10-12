Kompatscher sprach davon, dass sich global und auch in Europa gerade nicht die öko-soziale Marktwirtschaft durchsetze, sondern eine neoliberale, die Raubbau betreibe und an den sozialen Standards schraube – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kompatscher-die-menschen-spueren-da-ist-etwas-verrutscht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie den ganzen Artikel dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><i><b>Was sagen Sie? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="846931" data-version="v2"><\/div><\/div>\n