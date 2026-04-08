US-Präsident Donald Trump hatte gedroht, den iranischen Energiesektor sowie Infrastruktur wie Brücken anzugreifen, wenn es zu keiner Einigung komme. Der US-Präsident hatte der Führung in Teheran dafür eine Frist bis 2 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit in der Nacht auf Mittwoch gesetzt. <BR \/><BR \/>Im letzten Moment hatte man sich geeinigt: Die US-Nachrichtenseite „Axios“ zitierte einen US-Beamten, wonach die zweiwöchige Feuerpause beginne, sobald der Iran die Straße von Hormuz öffne <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/iran-zweiwoechige-feuerpause-vereinbart-strasse-von-hormuz-soll-geoeffnet-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu). <\/a><\/b><BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="510736" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<h3>\r\nInternationale Pressestimmen nach der Feuerpause-Vereinbarung<\/h3><b>„New York Times“<\/b><BR \/>„Zweifellos war es ein taktischer Sieg in letzter Minute, der zumindest vorübergehend den Öl-, Düngemittel- und Heliumtransport durch die Straße von Hormuz wieder in Gang bringen und die Märkte beruhigen dürfte (...). Doch keine der grundlegenden Fragen, die zum Krieg geführt hatten, wurde dadurch gelöst.<BR \/><BR \/><b>„The Age“ (Sydney)<\/b><BR \/>„Für diejenigen, die glauben, dass “Trump am Ende immer kneift„, ist dies der bisher größte TACO-Moment (Trump Always Chickens Out, deutsch: Trump macht immer einen Rückzieher) des US-Präsidenten – extra Fleisch, extra Käse, extra Guacamole. Seine rhetorischen Drohungen gegenüber dem Iran erreichten ein geradezu groteskes Ausmaß – selbst für seine Verhältnisse: zuerst die Ankündigung, das Land in die Steinzeit zurückzubomben, sollte es “die verdammte Meerenge nicht öffnen„, dann seine makabre Warnung, “eine ganze Zivilisation werde heute Nacht untergehen„, falls es zu keiner Einigung komme. <BR \/><BR \/><b>„La Repubblica“ (Rom)<\/b><BR \/>„Wenn dies die Grundlage der Vereinbarung ist, wird es schwierig zu verstehen, warum (US-Präsident Donald) Trump den Krieg überhaupt wollte und wie Israel dieses Ergebnis akzeptieren kann. Der Chef des Weißen Hauses wird antworten, dass die Verhandlungen auch von seinen 15 Punkten ausgehen werden, die für die Islamische Republik deutlich strenger sind, und dass die Angriffe wieder aufgenommen werden, falls kein Kompromiss gefunden wird. Während wir abwarten, ob die nächsten zwei Wochen diese Lösung hervorbringen, steht fest, dass der US-Präsident derzeit einen Waffenstillstand akzeptiert hat, der ihm im Gegenzug wenig oder nichts von dem bietet, was er in der Nacht zu Beginn der Bombardierungen eigentlich gefordert hatte.“<BR \/><BR \/><b>„Neuen Zürcher Zeitung“<\/b><BR \/>„Teheran scheint sich das Recht vorbehalten zu wollen, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz als Hüter der Meerenge jederzeit nach eigenen Vorstellungen regeln zu können. Unter diesen Vorzeichen wäre der Waffenstillstand zumindest ein strategischer Etappensieg für Iran. (...) Mit seinem Rückzieher gesteht (US-Präsident Donald) Trump im Grunde ein, dass eine Öffnung der Meerenge mit militärischen Mitteln kaum zu erreichen ist. <BR \/><BR \/><b>„Times“ (London)<\/b><BR \/>„US-Präsident Donald Trump erklärte auf Truth Social, dass die Waffenruhe nur funktionieren werde, wenn der Iran die Forderung nach vollständiger, umgehender und sichere Wiederöffnung der Straße von Hormuz erfüllt. Ob das tatsächlich so kommt, muss sich in den nächsten Tagen erst noch zeigen. Eine drängende Frage ist, ob Trump akzeptieren wird, dass der Iran Transitgebühren für die Meerenge erhebt, womit er inzwischen bereits begonnen hat – und was vor Beginn des Krieges noch undenkbar war. Trump hat sich seit Tagen darauf vorbereitet, den Konflikt zu beenden und die neue Führung im Iran anzuerkennen, was er als “Regimewechsel„ bezeichnet, obwohl alles darauf hindeutet, dass es sich um eine radikalisierte, militantere Version des Regimes handelt, das vor dem Krieg bestand.<BR \/><BR \/><b>„La Vanguardia“ (Barcelona)<\/b><BR \/>„Warten auf die Apokalypse (...) Niemand weiß mit Sicherheit, was in dem Kopf von (US-Präsident Donald) Trump vorgeht und welche endgültige Entscheidung er in zwei Wochen treffen wird. Ob alles so weitergeht wie bisher mit gezielten Bombardierungen, ob es eine Invasion von Bodentruppen geben wird, ob er das Ende des Krieges verkündet – oder ob er die Apokalypse entfesselt. Wir werden sehen. Was man sich jedoch nie hätten vorstellen können, ist, dass wir auf die Uhr schauen und gespannt darauf warten würden, ob eine ganze Zivilisation ausgelöscht wird oder nicht. Die Welt entwickelt sich ganz offensichtlich nicht in die richtige Richtung.“