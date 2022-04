Abstimmung über Gert Lanz verschoben

Heute wollte man ein weiteres Kapitel in der Abhör-Affäre aufschlagen. In der Fraktionssitzung der SVP, die derzeit tagt, wollte sich Fraktionssprecher Gert Lanz der Vertrauensfrage stellen . Wird ihm das Vertrauen entzogen, müsste er als Fraktionssprecher abtreten.Nur: Wie von Sitzungsteilnehmer in Erfahrung zu bringen war: Am Montag gibt es keine Abstimmung über Lanz. Die Abstimmung soll nun – Stand jetzt – am Mittwoch stattfinden.Ob sich die Mehrheit der Fraktion dann hinter Lanz stellen wird, oder, wie es vergangene Woche noch aussah, ihm das Vertrauen entziehen wird, muss man sehen.Als mögliche Nachfolgerin für den Fraktionsvorsitz wird Arbeitnehmer-Chefin Magdalena Amhof gehandelt.„Heute steht der Sonderlandtag und die Frage der Regierungsfähigkeit im Mittelpunkt, die wir mit einem klaren Ja beantworten werden“, sagte SVP-Obmann Philipp Achammer in einer ersten Stellungnahme, warum es keine Abstimmung gibt. „Wir können nicht ständig alles mit Parteifragen überlagern.“Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier