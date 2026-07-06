Die Freiwilligen, die die Nachbarschaftskontrolle durchführen, sollen ein Bindeglied zwischen den Anwohnern und den Sicherheitskräften sein. <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-nachbarschaftskontrolle-in-drei-stadtvierteln-gestartet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr zum Projekt Nachbarschaftskontrolle in Bozen.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><i><b>Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="672750" data-version="v2"><\/div><\/div>\n