Zur Auswahl stehen verschiedene Gestaltungsideen, die unterschiedliche Themen Europas aufgreifen. Die Vorschläge sollen die gemeinsame Identität, Kultur und Geschichte des Kontinents widerspiegeln. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="705536" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Dabei geht es nicht nur um ein neues Aussehen, sondern auch um moderne Sicherheitsmerkmale, die die Euro-Scheine besser vor Fälschungen schützen sollen <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/neue-euro-scheine-alle-designs-im-ueberblick" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b>