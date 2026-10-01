Zum Internationalen Tag der Senioren am heutigen 1. Oktober stellt die SVP-Generation 60+ zentrale Anliegen älterer Menschen in den Mittelpunkt. Im Fokus stehen die Sicherung der Pensionen, steigende Lebenshaltungskosten, leistbares Wohnen, Pflege und die Möglichkeit, auch im Alter selbstbestimmt und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="824866" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Wir wollen die Anliegen der Generation 60+ pragmatisch und mit konkreten Vorschlägen voranbringen“, sagt Otto von Dellemann, Vorsitzender der SVP-Generation 60+.<h3>\r\nLeben im Alter muss leistbar bleiben<\/h3>Die Vermeidung von Altersarmut ist für die SVP-Generation 60+ ein zentrales Anliegen. Wer ein Leben lang gearbeitet und Verantwortung für Familie und Gesellschaft übernommen habe, solle auch im Alter finanziell abgesichert und würdevoll leben können.<BR \/><BR \/>Die vom Land Südtirol eingeführte finanzielle Unterstützung für ältere Menschen mit geringem Einkommen wird ausdrücklich begrüßt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann damit die monatliche Rente auf bis zu 1.000 Euro angehoben werden.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76552096_quote" \/><BR \/>Gleichzeitig fordert die SVP-Generation 60+, die Zugangsvoraussetzungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. So könnten mehr Menschen mit niedrigen Renten erreicht werden, die tatsächlich auf Unterstützung angewiesen sind.<h3>\r\nVorschlag für eine Aktivrente<\/h3>Ein weiterer Vorschlag ist die Einführung einer Aktivrente. Wer nach Erreichen des Pensionsalters freiwillig weiterarbeiten möchte, soll bessere Rahmenbedingungen erhalten und stärker von seinem zusätzlichen Einkommen profitieren können.<BR \/><BR \/>Als mögliches Modell nennt die SVP-Generation 60+ einen steuerfreien Zuverdienst bis zu einer bestimmten Höhe – etwa 2.000 Euro monatlich, wie dies auch in verschiedenen europäischen Ländern vorgesehen sei.<BR \/><BR \/>„Wer seine Erfahrung und seine Fähigkeiten weiterhin einbringen möchte, sollte dafür gute Rahmenbedingungen vorfinden“, sagt von Dellemann. Arbeit im Alter sei für viele nicht nur eine finanzielle Frage, sondern bedeute auch Teilhabe, Anerkennung und die Möglichkeit, weiterhin aktiv beizutragen.<h3>\r\nWohnen, Pflege und Teilhabe<\/h3>Neben Pensionen und Altersarmut stehen für die SVP-Generation 60+ auch leistbares und altersgerechtes Wohnen, Gesundheitsversorgung und Pflege auf der Agenda. Ebenso wichtig sei die Unterstützung pflegender Angehöriger.<BR \/><BR \/>Die Generation 60+ sei heute vielfältig und aktiv: Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich, unterstützen ihre Familien, betreuen Angehörige oder arbeiten auch nach dem Pensionsantritt weiter.<BR \/><BR \/>„Die Generation 60+ ist ein tragender Teil unserer Gesellschaft“, betont von Dellemann. Sie solle daher nicht nur als Empfänger von Leistungen gesehen werden. Erfahrung, Engagement und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, seien auch für die Zukunft wertvoll.<BR \/><BR \/>Zum Internationalen Tag der Senioren will die SVP-Generation 60+ deshalb nicht nur auf Herausforderungen hinweisen, sondern auch die Stärken und Chancen dieser Generation sichtbar machen. Ziel sei es, die Anliegen konstruktiv einzubringen und konkrete Antworten zu entwickeln, damit Menschen auch im Alter sicher, selbstbestimmt und mit Zuversicht leben können.