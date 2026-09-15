Demokratie bedeutet mehr als nur alle paar Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel zu setzen. Sie lebt davon, dass Menschen ihre Meinung äußern, Verantwortung übernehmen und sich aktiv in die Gesellschaft einbringen.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="798176" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Gerade in Zeiten von Fake News, zunehmender politischer Polarisierung und sinkendem Vertrauen in Institutionen gewinnt der Tag besondere Bedeutung. <BR \/><BR \/>Eine funktionierende Demokratie braucht informierte Bürger, die Nachrichten kritisch hinterfragen, miteinander diskutieren und unterschiedliche Meinungen respektieren.