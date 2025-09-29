Landeshauptmann Arno Kompatscher betont, dass es für eine unbefristete Anstellung immer den Zweisprachigkeitsnachweis brauchen werde. Daran werde nicht gerüttelt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kompatscher-verspricht-zweisprachigkeit-wird-nicht-aufgeweicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><BR \/><BR \/>„Es ist an der Zeit, die Norm über die Zweisprachigkeitspflicht noch einmal zu überprüfen – ob diese denn noch ein ideales Instrument für alle Kategorien ist“, sagt hingegen Landesrat Marco Galateo. <BR \/><BR \/><i><b>Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="346185" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n