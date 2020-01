Absturz im Iran: Kanada gibt betroffenen Familien Geld

Jede Familie solle zunächst 25.000 kanadische Dollar (etwa 17.000 Euro) bekommen, um damit Reise- und Beerdigungsausgaben begleichen zu können, sagte Premierminister Justin Trudeau am Freitag bei einer Pressekonferenz in Ottawa, wie kanadische Medien berichteten.





„Dies ist eine einzigartige und nie da gewesene Situation, wegen der internationalen Sanktionen gegen den Iran und der Schwierigkeiten, die diese den Familien bereiten“, sagte Trudeau. „Ich will aber deutlich sein: Wir erwarten, dass der Iran die Familien entschädigt.“ Weil das aber noch dauern könne und die Familien das Geld dringend bräuchten, wolle Kanada nun einspringen.Das ukrainische Flugzeug war am 8. Jänner inmitten der militärischen Konfrontation des Irans mit den USA nach iranischen Angaben irrtümlich abgeschossen worden. Zunächst hatten die iranischen Behörden tagelang von einem technischen Defekt gesprochen. Keiner der 176 Menschen an Bord überlebte. 57 davon waren Kanadier, 29 hatten eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung.

apa/dpa