Abtei: Frenademetz als Bürgermeister bestätigt

770 Wahlberechtigte wurden am Sonntag und am Montag in Abtei zur Wahlurne gerufen, die Wahlbeteiligung lag bei 81,7 Prozent.Seit 2009 ist Giacomo Frenademetz der Liste „Badia/La Ila/San Ciascian Erster Bürger in der ladinischen Gemeinde.Bei den Gemeinderatswahlen 2020 trat er erneut für das höchste Amt an, diesmal gegen Manfred Canins (Manfred Canins Ombolt) und Christian Pedevilla (Lista Zivica por Düc – Per tutti – Für alle).Frenademetz wurde mit 43,4 Prozent der Stimmen wiedergewählt, knapp vor Canins (42,2 Prozent). Pedevilla erreichte 14,4 Prozent der Stimmen.Der Gemeinderat von Abtei umfasst 18 Sitze, die in den vergangenen 5 Jahren wie folgt vergeben waren: 8 Sitze für „Badia/La Ila/San Ciascian“, 7 Sitze für Deburiada und 3 Sitze für Ladins Dolomites.Bei den Wahlen an den vergangenen 2 Tagen haben sich 4 Listen beworben.

