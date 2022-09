Achammer: „Äußerungen von Meloni sind Weckruf für alle Südtiroler“

Als einen „Weckruf“ für alle Südtiroler bezeichnete SVP-Obmann Philipp Achammer die jüngsten Äußerungen von FdI-Leaderin Giorgia Meloni, die in verschiedenen Medien veröffentlicht worden sind. Bei einer Abschluss-Medienkonferenz am SVP-Sitz wurde am heutigen Donnerstag aufgerufen, sich bei den Parlamentswahlen am Sonntag „gegen Zentralismus, gegen Nationalismus und gegen Europafeindlichkeit“ auszusprechen. Und für eine Autonomie, die allen in Südtirol lebenden Menschen zu Gute kommt.