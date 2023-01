Achammer auf Antrittsbesuch bei Tirols Wirtschaftslandesrat Gerber

Südtirols und Nordtirols Wirtschaft stabil

Beim Antrittsbesuch von Landesrat Philipp Achammer bei seinem Tiroler Amtskollegen Mario Gerber am Donnerstag in Innsbruck ging es um wirtschaftsrelevante Themen, die Südtirol und Tirol gleichermaßen betreffen.Neben den Herausforderungen, vor welchen Betriebe aufgrund der verschiedenen Krisen der vergangenen 2 Jahren aktuell stehen, thematisierten die beiden Wirtschaftslandesräte den Arbeits- und Fachkräftemangel. „Ein Austausch mit Tirol ist insofern bedeutsam, weil wir einerseits vor ähnlichen Herausforderungen stehen und andererseits, weil wir unser Potenzial als Grenzregion zwischen Süd- und Mitteleuropa weiter stärken und entfalten können“, sagte Landesrat Achammer.Die 2 Landesräte waren sich in der Bewertung der wirtschaftlichen Lage beider Länder einig: Trotz Pandemie, hartnäckiger Lieferengpässe und eines Energiepreisschocks stünden Südtirols und Tirols Wirtschaft relativ stabil da.Zentrale Herausforderung beider Länder bleibe, im Rahmen des Machbaren Maßnahmen für die Wirtschaft zu ergreifen, um an die benötigten Arbeits- und Fachkräfte zu kommen.In Bezug auf Südtirol sagt Landesrat Achammer: „Wollen wir diese Herausforderung sozial verantwortlich und nachhaltig angehen, müssen wir in erster Linie aus dem bereits in Südtirol vorhandenen Arbeitskräftepotenzial schöpfen, auch indem wir Jugendlichen, Frauen und älteren Menschen attraktive Bedingungen bieten.“