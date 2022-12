Achammer: „Auf private Spenden angewiesen“

„Deshalb wäre eine öffentliche Parteienfinanzierung ganz wichtig“, meinte Achammer. „Man sollte ernsthaft darüber reden, auch wenn es von niemandem als populär angesehen wird.“ Aber auch wenn die SVP Spenden von Privaten erhalte, so stehe er dafür gerade, „dass Entscheidungen ausschließlich zum Allgemeinwohl und im Allgemeininteresse getroffen werden – in Abwägung aller Interessenslagen.“Vorwürfe der Bestechlichkeit weist

Knoll sieht Vorwürfe gegen Kompatscher bestätigt

der SVP-Obmann entschieden zurück. Und: Er habe mit Transparenz kein Problem. Spenden an die Partei über 5000 Euro müssten veröffentlicht werden, Spenden unter 5000 Euro dürften hingegen gar nicht der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Dann müsste man ja die Namen jedes Parteimitgliedes publik machen, welches im Zuge der Mitgliedersammlung 50 Euro der Partei spende.Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) berichtete nach der Anhörung, der SVP-Chef habe auch erklärt, dass das Spendenkomitee nicht von der Partei eingerichtet worden sei. Laut Achammer hätten zudem die SVP-Gremien nicht den Aufteilungsschlüssel ( STOL hat berichtet ) beschlossen. Das Spendenkomitee habe somit unabhängig von der Partei die Zuweisung der Gelder vorgenommen. Knoll sieht sich damit bei seinen Vorwürfen an den Landeshauptmann bestätigt ( STOL hat berichtet ).Der Untersuchungsausschuss hat neben Achammer auch noch Pietro Caló (PD) angehört, weiters Roberto Bizzo (Noi per l'Alto Adige), Andreas Pöder (BürgerUnion) und Werner Thaler (Süd-Tiroler Freiheit).Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Dienstagabend angekündigt, im Zusammenhang mit den Aussagen Knolls über die SVP-Spendengelder für den Landtagswahlkampf 2018 Klage einreichen zu wollen. Lesen Sie hier mehr dazu.