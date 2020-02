Achammer: „Basiswahl war ein Erfolg“

„Es war auch ein starkes Zeichen der Demokratie, nicht nur innerparteilich“, so Achammer, der die Kritik zurückwies, dass die Entscheidungen in der SVP nicht nach demokratischen Prinzipien geregelt würden.Auch die Kritik, dass die Parteien am Ende seien, müsse klar zurückgewiesen werden, fügte Achammer hinzu. In Pfalzen haben 38% aller Wahlbeteiligten abgestimmt, in Stilfs 37%, in Margreid 36% und in Mals 34%, während es in Naturns 79% der SVP-Mitglieder waren und in Wiesen/Pfitsch 64% der Mitglieder.Zwei Frauen sind aus der Basiswahl klar als Siegerinnen hervorgegangen: Karin Jost in Neumarkt und Verena Tröger in Laas. In Pfalzen hat Roland Tinkhauser ein starkes Wahlergebnis mit 65% der Stimmen eingefahren, während in Mals der derzeitige Vizebürgermeister Josef Thurner die Basiswahl geschafft hat. In Margreid hat sich Andreas Bonell mit 59% der Stimmen durchgesetzt.„Wir müssen jetzt alles daran setzen gute Listen zu erarbeiten. Es ist nicht leicht Kandidaten zu finden“, wiederholte der Obmann der seinen Appell an alle Interessierten richtete, sich bei der SVP zu melden, um auf den SVP-Listen zu kandidieren.Die Basiswahl wurde gestern in 31 Gemeinden abgehalten. Weitere 6 Gemeinden werden die Basiswahl an einem anderen Zeitpunkt abhalten, hieß es heute.

