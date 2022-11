Achammer: „Das ist völlig absurd“

„ Mit dieser Aussage von Meloni ist gemeint, dass wir jene Kompetenzen, die wir 1992 hatten und mit der Verfassungsreform 2001 wieder verloren haben, zurückbekommen sollten. ” — Philipp Achammer, SVP-Obmann

<?ZP?>Beim heutigen Treffen in Rom (von links): Giuliano Vettorato, Philipp Achammer, Minister Roberto Calderoli und Arno Kompatscher.

Philipp Achammer: Das, was wir erhofft und auch ein wenig erahnt haben, ist eingetreten, dass wir nämlich mit Calderoli auf einer guten Grundlage starten können, zum einen wegen seiner fundierten Kenntnis der Südtirol-Autonomie als Präsident der 6er-Kommission, aber auch, weil er in überzeugter Föderalist ist. Wir haben sofort über die liegengebliebenen Durchführungsbestimmungen gesprochen, die bereits von den Ministerien ein positives Gutachten erhalten haben und von den Kommissionen genehmigt worden sind. Calderoli hat uns zugesagt, dass einige dieser Durchführungsbestimmungen unmittelbar auf die Tagesordnung des Ministerrates kommen und genehmigt werden sollen. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn bei vergangenen Regierungen hieß es immer wieder, dass alles neu begonnen werden muss.Achammer: Es handelt sich um die Bestimmungen zum Ehrenamt, also über das Vereinsregister, sowie auch für die Wettbewerbe zum öffentlichen Dienst, dabei geht es um den Wettbewerb nach Sprachgruppenzugehörigkeit. Daneben haben wir beim Treffen auch über die Aussagen von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei ihrer Regierungserklärung gesprochen.Achammer: Genau. Darüber hat es in den vergangenen Tagen verschiedene Interpretationen gegeben, einige Personen in Südtirol meinten sogar, dass wir dann Kompetenzen abbauen müssen. Das ist völlig absurd. Mit dieser Aussage von Meloni ist gemeint, dass wir jene Kompetenzen, die wir 1992 hatten und mit der Verfassungsreform 2001 wieder verloren haben, zurückbekommen sollten. Das wurde uns in Aussicht gestellt. Beim heutigen Treffen wurden uns mehrere Dinge in Aussicht gestellt, nun müssen dem aber auch Taten folgen. Ich bin mir sicher, dass hier nun etwas weitergeht. Wir haben große Offenheit erfahren und können sehr zuversichtlich sein.