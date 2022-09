Achammer: „Dialog mit autonomiefreundlichen Kräften “

„Südtirol hat sich für eine starke Autonomievertretung ausgesprochen. Und die kommenden Jahre werden den Zusammenhalt dieses Landes ganz besonders erfordern“, so der SVP-Obmann.Die Menschen würden mehr denn je verlangen, dass die gesamte Politik bei wesentlichen Themen „die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund“ stelle.„In diesen herausfordernden Zeiten gehört unsere Autonomie gestärkt, und daran müssen wir gemeinsam arbeiten“, so Achammer. Die Parteiführung und die wiedergewählten SVP-Abgeordneten in Rom stünden für einen „offenen, konstruktiven Austausch“ zur Verfügung.