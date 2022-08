Achammer: „Die Landeshauptmann-Frage wird bald geklärt“

„ Die SVP, die von anderen gerne als undemokratische Partei bezeichnet wird, ist ein Musterbeispiel für innerparteilicher Demokratie. ” — Philipp Achammer, SVP-Obmann

Philipp Achammer: Über 98 Prozent der SVP-Ortsgruppen haben sich an den Vorwahlen beteiligt, das ist ein großer Erfolg und ein kräftiges Lebenszeichen der Ortsgruppen. Das hat der SVP gutgetan, zudem ist es eine starke Unterstützung für die 5 Kandidaten, die jetzt ins Rennen um einen Parlamentssitz gehen. Es war die richtige Entscheidung, dass die Ortsgruppen in einer Vorwahl entscheiden durften.Es gibt keine Partei, die in der Kürze der Zeit auf breitere Basis über ihre Kandidaten entschieden hat. Von anderen Parteien liest man von Pressekonferenzen oder es gibt Pressemitteilungen, in denen mitgeteilt wird, welche Personen kandidieren. Die SVP, die von anderen gerne als undemokratische Partei bezeichnet wird, ist ein Musterbeispiel für innerparteilicher Demokratie.Achammer: Mir hat diese Aussage, dass unsere Kandidaten fix gewählt sind, nie gefallen. Das ist fast schon präpotent. Fix ist gar nichts. Jeder Kandidat und jede Partei müssen sich immer wieder neu bewerben bei den Wählern. Wir haben in den vergangenen Monaten nicht immer das beste Bild abgegeben, daher müssen wir nun umso mehr beweisen, dass wir gute Kandidaten haben und die Autonomie bei uns in guten Händen ist.Achammer: Ich will dem Parteiausschuss nicht vorgreifen. Der Landeshauptmann und auch ich haben in den vergangenen Tagen stark in die Parteibasis hineingehört. Der Druck einer eigenen Kandidatur in diesem Wahlkreis ist groß nach 9 Jahren, in denen wir entweder einen italienischen Kandidaten unterstützt oder in einem Bündnis angetreten sind.Achammer: Wie gesagt, ich möchte der Entscheidung im Parteiausschuss nicht vorgreifen.Achammer: Es ist ein Wahlkreis, in dem man kämpfen und sehr gute Argumente haben muss. Aber die Chancen sind auf jeden Fall gegeben. Sollte es zu einer eigenen SVP-Kandidatur kommen, dann ist das aber nicht so zu verstehen, dass wir einem Italiener einen Platz wegnehmen wollen. Es ist ein Angebot unsererseits an die deutschsprachige, aber auch an die italienischsprachige Bevölkerung. Wir haben gesehen, dass die gesamtstaatlichen Parteien in den vergangenen Jahren viel Chaos angerichtet haben. Da kann ein SVP-Angebot auch für die italienischsprachige Bevölkerung durchaus wohltuend sein.Achammer: Wir werden gemeinsam so bald wie möglich Klarheit schaffen, was die Aufstellung für die Landtagswahlen im kommenden Jahr betrifft. Denn es ist so, dass von verschiedenen Seiten, bei jeder Entscheidung, die die Partei trifft, diese Frage auf die Waagschale geworfen wird. Das wird von vielen Seiten hochstilisiert und instrumentalisiert. Ich bin mit dem Landeshauptmann im laufenden Austausch. Wir werden relativ zügig alle Fragen in der Aufstellung für das kommende Jahr klären.Achammer: Die Landeshauptmann-Frage wird sehr zügig geklärt.