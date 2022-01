Achammer: „Ein peinliches, nationalistisches Gehabe“

Als die SVP-Senatorin am Wochenende in Rom zu einem Interview auf deutsch ansetzt, geht ein enttäuschtes Raunen durch die umstehenden Journalisten: „Sprechen Sie deutsch? Das ist hier Italien – kein Deutsch!“„Das ist ein peinliches, nationalistisches Gehabe einiger ewiggestriger Journalisten, das es im Jahr 2022 eigentlich nicht mehr geben sollte - gerade weil sich dieselben immer wieder auf die Werte der Verfassung berufen, und dazu gehört bekanntlich auch der Minderheitenschutz.“ Dies betont Philipp Achammer zu STOL.„Die Südtiroler Volkspartei und insbesondere die Vertreter und Vertreterinnen in Rom haben sich immer geschlossen gegen solche inakzeptablen Wortmeldungen zur Wehr gesetzt und werden es auch weiterhin tun. Senatorin Julia Unterberger hat absolut richtig reagiert“, so Achammer.

