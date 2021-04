Achammer: Einschnitte bei Leistungen mit Gießkannenprinzip

Infolge der Corona-Krise fehle es dem Land auf der Einnahmeseite an Steuereinnahmen. Gleichzeitig würden auf der Ausgabenseite die Pflichtausgaben steigen. „Wegen des verknappten Haushalts für das Jahr 2021 stehen heuer alle Abteilungen des Landes vor großen Herausforderungen“, sagt Landesrat Achammer. Trotz der finanziellen Belastungen und schwierigen Situation wolle die Landesregierung die Kernleistungen sichern: „Dies gilt auch für die Bildungsförderung. Denn das Recht auf Bildung ist eine zentrale Aufgabe jedes Gemeinwesens.“Das Land übernimmt heuer auch einen Anteil der Elternkosten in den Heimen, wenn Schülerinnen und Schüler zeitweise nicht dort gewohnt haben. Auch gewährt die öffentliche Hand Zahlungen an Einzelpersonen, an Schülerinnen und Schüler und Studierende. „Dies ist ein sozialer Auftrag“, betont Landesrat Achammer: „Ziel dabei ist, Chancengerechtigkeit herzustellen, damit der Zugang zu Bildung auch Studierenden offensteht, die aus wirtschaftlichen Gründen sonst benachteiligt wären.“Um diesem sozialen Auftrag auch in der „derzeit schwierigen finanziellen Situation“ weiterhin gerecht werden zu können, konzentriert sich die Bildungsförderung laut Landesrat Achammer derzeit auf jene Leistungen, die nach sozialen Kriterien gewährt werden, nämlich die Schülerbeihilfen und die Studienstipendien: „Viele Familien befinden sich derzeit in einer schwierigeren sozialen Bedürftigkeitslage als bisher. Daher rechnen wir auch mit steigenden Zahlen für die Beihilfen und Stipendien, die das Land Südtirol bereitstellen wird.“Damit diese Kernleistungen zum Ausgleich von sozialen Unterschieden gesichert und weiterhin finanziert werden könnten, sagt Landesrat Achammer, „müssen auf der anderen Seite vorerst Einschnitte bei anderen Leistungen vorgenommen werden, die nach dem Gießkannenprinzip allen Begünstigten ohne Unterscheidung der sozialen Bedürftigkeit vergeben werden“. In diesem Zusammenhang ist auch angekündigt, dass im Moment fürs das bevorstehende Schuljahr vorerst kein Bücherscheck für Schüler im Triennium zugesichert werden kann.

lpa/stol