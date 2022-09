Achammer: „Es braucht einen Richtungswechsel“

Parteischädigendes Verhalten will der SVP-Obmann mithilfe eines Verhaltenskodex ahnden. „Dem Parteiobmann muss auch die Möglichkeit gegeben werden, zügig handeln zu können“, unterstreicht Achammer gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.Die Landesversammlung soll am Samstag darüber entscheiden. An sämtlichen Führungsspitzen der Partei soll es künftig eine paritätische Vertretung beider Geschlechter geben. Und die Einbindung der Ortsgruppen soll bei wesentlichen Richtungsentscheidungen vorgeschrieben werden.„Mehr Vertrauen zur Parteibasis", lautet die Ansage von Achammer. Er will am Samstag im Rahmen seines Grundsatzberichts Vorschläge dazu unterbreiten.