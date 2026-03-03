Landesrat Philipp Achammer von der SVP kritisiert die Aussagen seines italienischsprachigen Amtskollegen und stellvertretenden Landeshauptmanns, Marco Galateo, der die Kundgebungsteilnehmer aufgefordert hatte, jeder einen Migranten bei sich zu Hause aufzunehmen. <BR \/><BR \/>„Das ist eines Landeshauptmannstellvertreters völlig unwürdig, sich über Leute lustig zu machen, die für Verfassung und Bürgerrechte auf die Straße gehen. Diese ist ein Landeshauptmannstellvertreter als allererster verpflichtet“, so Achammer.<BR \/><BR \/>Am Samstag fand in Bozen eine sogenannte „Remigrations“-Demo und gleichzeitig eine Gegendemonstration statt – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Remigration" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b>