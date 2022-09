Achammer: „Jeder soll seinen Job machen, statt nach anderen zu treten“

Philipp Achammer: In den letzten Monaten habe ich oft darunter gelitten, dass von mir ein Bild gezeichnet wurde, das nicht entspricht. Ich bin vielleicht zu ausgleichend, zu weich, zu wenig konsequent. Ich habe in jeder Situation darauf geachtet, dass die Partei mit ihren so vielen Seelen nicht zerfällt.Achammer: Ich habe in meiner Rede gesagt, dass alle so manches hinter sich lassen müssen, wenn wir den Schalter umlegen wollen. Ich karte nicht nach und dazu müssen alle bereit sein.Achammer: Sie muss gelingen. Wir haben in der letzten Zeit für Schlagzeilen gesorgt, die alles andere als zuträglich sind. Wenn nicht alle in der Partei aufhören, ständig alte Rechnungen zu begleichen, werden uns die Wähler die Rechnung präsentieren. Die Leute fragen sich, wie sie ihre Lebenshaltungskosten meistern können. Da müssen wir mit Antworten brillieren und nicht mit Streitereien, die letztendlich die Folge davon sind, sich selbst zu wichtig zu nehmen. Mache jeder seinen Job an seiner Stelle, statt nach anderen zu treten.Achammer: Es geht weniger um uns, als um den Dualismus zwischen konservativen und sozialliberalen Kräften. Das stört und ärgert mich am meisten, denn eigentlich könnten genau diese 2 Seelen eine Stärke im Wettbewerb um gute Ideen sein.Achammer: Ja, die Frage seiner Kandidatur wird ebenso wie inhaltliche Fragen gleich nach der Parlamentswahl geklärt.Achammer: Ich werde mich mit dem Präsidium besprechen und Anfang der Woche entscheiden.Achammer: Wer die Autonomie nicht schätzt, den schätzt die SVP auch nicht. Der Wind in Rom wird sicher rauer. Umso mehr brauchen wir einen Garanten für die Autonomie – und das kann nur die SVP sein.