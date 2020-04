Achammer: „In Phase 2 strenge Regeln und 2 Meter Abstand“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Der Entwurf sieht u.a. vor, dass am 11. Mai Einzelhandelsbetriebe, Friseure, Schönheitspfleger, Fitnessstudios uw. öffnen dürfen. Am 18. Mai soll die Kleinkinderbetreuung (Gruppen zu 4-8 Kindern) starten und am 25. Mai dürfen auch die Beherbergungsbetriebe wieder ihre Arbeit aufnehmen.„Dafür braucht es aber strikte Regeln, der Mindestabstand beträgt künftig 2 Meter und der Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht“, so Achammer.Nächste Woche befasst sich der Südtiroler Landtag mit dem von der Landesregierung am Donnerstag beschlossenen Gesetzentwurf zu Phase 2.

zor