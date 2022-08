Achammer: „Keine Maskenpflicht mehr in der Schule“

In Südtirol beginnt die Schule früher als in allen anderen Regionen und Provinzen in Italien. Südtirol ist somit so eine Art Versuchslabor, da hierzulande somit die Masken in der Schule früher als an allen anderen Schulen wegfallen.Achammer zeigt sich aber zuversichtlich: „Es wird mit Schulbeginn keine Maskenpflicht in den Klassen mehr geben.“ Das Rundschreiben des zuständigen Ministeriums in Rom sehe auch vor, dass ungeimpfte Lehrer wieder in die Klassen zum Unterrichten dürfen.Nichtsdestotrotz, so Achammer, müsse man vorsichtig sein: „Wir müssen den Pandemieverlauf genauestens beobachten“, sagte der Bildungslandesrat am Dienstag.