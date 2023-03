Deutsche Schulen in Südtirol: Eltern sollen zum Sprachkurs

Sprachkurse und verpflichtendes Aufnahmegespräch

Neuwahl des Clubs der Altmandatare

Die Zielsetzung der deutschen Schule dürfe nicht zu Lasten der deutschen Schüler verwässert werden, erklärte SVP-Obmann Achammer vor dem Club der ehemaligen Mandatare der SVP.Er habe einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der praktikable Regeln und Maßnahmen für die Aufnahme von Einwandererkindern in die deutsche Schule vorsehe, so Achammer.„Eltern, die ihre Kinder in deutsche Schulen einschreiben wollen, müssen selber zu Sprachkursen in der Unterrichtssprache bereit sein.“ Auch ein verpflichtendes Aufnahmegespräch für den Schüler könne erfolgen, so Achammer.Bei der Sitzung der ehemaligen Mandatare in der SVP stand auch die Neuwahl an. Der scheidende Vorsitzende, Bruno Hosp, der nach 15 Jahren aus Altersgründen nicht mehr für den Vorsitz kandidierte, schlug Franz Pahl als seinen Nachfolger vor. Pahl wurde einstimmig per Akklamation gewählt.Die 4 bisherigen Vorstandsmitglieder Hanspeter Munter, Franz Demetz, Georg Pardeller und Martina Ladurner wurden ebenfalls einstimmig bestätigt. Stellvertreter von Franz Pahl ist Hanspeter Munter. Bruno Hosp ist zum Ehrenvorsitzenden gewählt worden.