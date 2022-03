Achammer kritisiert Hager: „Stehe ich etwa Interessen der Signa im Weg?“

„Oder passt Herrn Hager etwa nicht, dass ich mich entschieden gegen das Ötzi-Museum am Virgl ausgesprochen habe und damit den ökonomischen Interessen der Signa im Weg stehe?“, betont Achammer in einer Stellungnahme.Die in einer von Heinz Peter Hager eigens einberufenen Pressekonferenz geäußerten Vorwürfe einer „versuchten Erpressung“ seien völlig haltlos, so Achammer. „Wie sollte ich denn auch Herrn Hager erpressen, bitteschön? Dieser ist doch bekanntermaßen nicht der Herausgeber des Buches.“Darüber hinaus betont SVP-Obmann Philipp Achammer, dass er für Transparenz bei der Darlegung der bisherigen und Handhabung der künftigen Wahlkampfspenden sorgen werde.Heinz Peter Hager habe gemeinsam mit Karl Zeller 2018 persönliche Wahlkampfspenden organisiert. „Ich halte nichts davon, dass sich Herr Hager nun auf die Privacy beruft und vor Veröffentlichungen droht. Ich habe als Parteiobmann nichts zu verbergen, habe keinen Cent kassiert und deshalb werde ich intern alles offen wiedergeben, auch in Zusammenhang mit Spendeninitiativen, bei denen ich nicht die geringste Rolle gespielt habe“, so Achammer.Der SVP-Obmann verwehrt sich schlussendlich gegen die versuchte parteipolitische Einflussnahme von Unternehmen. „Der Vertreter jenes Unternehmens mit den derzeit wohl größten ökonomischen Interessen hat keine Legitimation, sich zu Führungsfunktionen egal welcher Partei zu äußern“, betont Achammer.Heinz Peter Hager sehe das scheinbar anders: So fordere er jetzt nicht nur den Rücktritt des SVP-Obmannes, sondern habe bereits 2018 versucht, den „Head of Politics & PR“ der Signa Robert Leingruber als „Wahlkampfberater“ der SVP nahezulegen.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier.