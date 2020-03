Achammer: „Schulen länger zu als bis 3. April – Matura findet statt“

Pubblicato da Philipp Achammer su Giovedì 19 marzo 2020

Am Donnerstag gab es Spekulationen über eine Verlängerung der Schulschließung in Italien. Offiziell bestätigt wurde das von Rom noch nicht.Achammer sagt diesbezüglich, dass das einzig bestätigte ist, dass die italienische Unterrichtsministerin Lucia Azzulina darauf hingewiesen habe, dass es wohl nicht möglich sein wird, die Schulen nach dem 3. April wieder zu öffnen, aber dass gleichzeitig heute niemand sagen kann, wie lange die Aussetzung der didaktischen Tätigkeit dauert.Es sei in dieser Situation einfach nicht möglich, ein Datum zu nennen.Viele Maturanten wollen wissen: FIndet die Matura überhaupt statt. Achammer gibt dazu eine klare Antwort: „Es wird eine Matura 2020 geben. Und sie wird seriös sein. Allerdings wird nur der effektiv abgearbeitete Lernstoff geprüft werden.“„Kindergartengebühren werden übrigens ausgesetzt, auch für Heimschüler werde dies so sein“, so Achammer.

