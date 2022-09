Achammer: „Melonis Äußerungen sollten ein Weckruf für uns Südtiroler sein“

„Wenn Giorgia Meloni meint, dass die Autonomie ins Gesamtspektrum der nationalen Einheit eingegliedert werden müsse und dass Bereiche von strategischem nationalen Interesse der Zentralregierung zu überlassen seien, dann sollte dies ein Weckruf für uns Südtiroler und unsere Autonomie sein. Denn solche Aussagen sind Zentralismus in seiner Reinform“: So reagiert SVP-Obmann Philipp Achammer auf ein Schreiben der Spitzenkandidatin von Fratelli d'Italia an die „Dolomiten“, in dem sie ihr Programm darlegte.