Achammer: „Mit Calderoli und Giorgetti kann man gut zusammenarbeiten“

Philipp Achammer: Es sind einige bekannte und einige weniger bekannte Personen dabei. In manchen zentralen Bereichen finden sich Minister wieder, mit denen man sicher sehr gut arbeiten kann. Wenn etwa der Präsident der 6er-Kommission Roberto Calderoli auch Regionenminister wird, dann dürfen wir uns einiges erwarten. Calderoli ist ein Politiker, der ein sehr detailliertes und fundiertes Wissen über die Südtiroler Autonomie besitzt. Was das Finanzministerium anbelangt, das für uns ebenfalls zentral ist was die Finanzverhandlungen zwischen Staat und Land anbelangt, so ist mit Giancarlo Giorgetti eine Person, die sehr sachlich ist und mit der man durchaus gut zusammenarbeiten kann. Und auch Antonio Tajani, der neue Außenminister, ist gut mit Südtirol vernetzt und ist als ehemaliger EU-Parlamentspräsident gut für das Außenbild und sorgt wohl auch dafür, dass einige Vorbehalte von anderen Mitgliedsstaaten abgebaut werden.Achammer: Zuallererst werden wir für Montag um 18 Uhr den Parteiausschuss einberufen, auf dem entschieden wird, wie wir uns bei der Vertrauensabstimmung zur neuen Regierung verhalten werden (mehr dazu lesen Sie hier). Danach werden wir natürlich, so wie wir es mit allen Regierungen gemacht haben, auch mit dieser Regierung Kontakt aufnehmen und versuchen, Themen weiterzuverfolgen. So gibt es einige Durchführungsbestimmungen, die noch weiterzubringen sind, etwa was das Ehrenamt betrifft, oder die Ladenöffnungszeiten im Handel. Wir hoffen, dass wir diese Durchführungsbestimmungen mit Roberto Calderoli als Regionenminister nun schleunigst weiterbringen werden.Achammer: Wir müssen abwarten. Fratelli d’Italia hat auf Staatsebene noch nicht regiert und dementsprechend gibt es auch noch keine Erfahrungswerte was die politische Praxis anbelangt, es gibt bislang nur Erfahrungswerte was Aussagen betrifft. Es bleibt zu hoffen, dass der Pragmatismus überwiegen wird und gewisse Wahlkampfaussagen der Vergangenheit angehören, damit man vernünftig arbeiten kann.