Achammer: „Parteitag soll über Obmannschaft abstimmen“

„Ich weiß noch nicht, ob ich wieder antrete“

2 Mandate hat die SVP bei den Landtagswahlen verloren (Hier mehr dazu). Am Montag hat SVP-Obmann Philipp Achammer nach der Sitzung der Parteileitung nun erste Schritte angekündigt, wie man mit diesem Ergebnis umgehen will.So wird ein 10-köpfiges Gremium – inklusive Landeshauptmann Arno Kompatscher und Achammer selbst – das Wahlergebnis analysieren und notwendige Schritte daraus ziehen.Im Februar dann soll auf einer außerordentlichen Landesversammlung über die Parteispitze abgestimmt werden.Ob er selbst noch einmal für die Obmannschaft antreten will, ließ Achammer am Montag offen: „Das weiß ich derzeit noch nicht“, sagte er nach der Parteileitungssitzung.