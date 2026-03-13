Laut bundesdeutschen Zahlen seien bereits 50 Prozent der 7- bis 12-Jährigen in den sozialen Netzwerken unterwegs. „Bevor Jugendliche sich in solche Netzwerke begeben, sind sie entsprechend darauf vorzubereiten. Nicht nur sie, auch ihre Eltern“, betont Achammer. <BR \/><BR \/>Die deutsche Bildungsdirektion in Südtirol setze deshalb in den Mittelschulen flächendeckend auf das Projekt Handyführerschein.<BR \/><BR \/> „Die italienische Regierung denkt aktuell an eine Einschränkung der Nutzung von sozialen Netzwerken. Bis zu welchem Alter - beispielsweise bis 14 - darüber soll mit Experten diskutiert werden. Jedenfalls unterstützen wir eine derartige Entscheidung.“