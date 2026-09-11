Die Einladung von Jean-Pascal Hohm zum Landesjugendtreffen der Süd-Tiroler Freiheit am morgigen Samstag in Tramin sorgt für massive Kritik. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kompatscher-zu-hohm-auftritt-erinnert-an-eine-sehr-dunkle-zeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> So sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Auftritt des AfD-Politikers erinnere an eine sehr dunkle Zeit.<\/a><BR \/><BR \/>Kritik kommt nun auch von SVP-Landesrat Philipp Achammer: „Das hat man davon, wenn man Rechtsextreme wie Jean Pascal Hohm von der AfD nach Südtirol einlädt: Dann ruft plötzlich die neofaschistische CasaPound dazu auf, zu einer Veranstaltung der Süd-Tiroler Freiheit hinzugehen.“ <BR \/><BR \/>Südtirol habe im letzten Jahrhundert die schrecklichen Gräuel von zwei extremen Ideologien am eigenen Leib spüren müssen: „Daraus sollten wir eigentlich genug gelernt haben. Aber es scheint nicht so zu sein: Denn das was wir in Südtirol derzeit von mehreren rechten Gruppierungen mitverfolgen müssen, ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer.“