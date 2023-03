Achammer: „Umfragen machen mir keine Sorgen“

Einstimmig fiel die Wahl zum SVP-Spitzenkandidaten auf Arno Kompatscher. - Foto: © DLife

Teil der 10er-Liste noch vor Ostern

Der Parteiausschuss, die SVP-Bürgermeister und die Ortsobleute kamen am Samstagvormittag in Brixen zu einer Klausur zusammen, um wichtige Vorarbeit für die Landtagswahl am 22. Oktober zu leisten.Der amtierende Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde dabei einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt. Er bewirbt sich damit zum 3. Mal für das Amt des Landeshauptmannes.Kompatscher zeigte sich erfreut über das Vertrauen der Partei, nun gelte es einen guten Wahlkampf zu führen.In die selbe Kerbe schlug auch SVP-Obmann Philipp Achammer. „Es braucht jetzt mehr denn je einen Zusammenhalt nach Innen. In der Zeit der Pandemie hat es einige Bruchstellen in der Gesellschaft gegeben. Wir müssen jetzt wieder einen Ausgleich schaffen. Das ist schwieriger, aber auch wichtiger denn je“, so Achammer gegenüber STOL.Noch vor Ostern will die SVP laut Achammer zumindest einen Teil der Liste mit den 10 Kandidaten für die Landtagswahlen vorstellen. Umfragen, die der SVP Mandatsverluste prophezeien, besorgen den Obmann nicht: „Die Menschen erwarten sich, dass wir jetzt arbeiten. Wenn wir gut gearbeitet haben, dann wird man uns auch wählen.“