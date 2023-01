„Schüler nicht in Watte packen“: Achammer-Vorschlag sorgt für Diskussionen

Achammer: „Zu schlechte Noten sind demütigend“

Noten unter 4 sollte es laut Bildungslandesrat Philipp Achammer nicht mehr geben. - Foto: © LPA/Fabio Brucculeri

Unterrichtsminister: „Schüler nicht in Watte packen“

Unterrichtsminister Giuseppe Valditara will „Schüler nicht in Watte packen“. - Foto: © ANSA / Matteo Corner

Regierung Meloni legt Fokus auf Leistung

Schlechte Noten als Mittel zur Verbesserung

Deutliches Votum der STOL-Leser

Südtiroler Schüler dürfen sich freuen, denn schon ab kommendem Schuljahr könnte es mit den richtig schlechten Noten vorbei sein: Bildungslandesrat Philipp Achammer hat mit seinem Vorstoß, Noten unter 4 abzuschaffen, in Italien bereits in der vergangenen Woche für großes Aufsehen gesorgt ( STOL hat berichtet ).Auch zum Start in die neue Woche scheint es noch reichlich Diskussionsbedarf zu geben.Der Hintergrund: In Italien reicht die Notenskala von 0 bis 10. Eine 6 bedeutet „genügend“, alles darunter ist negativ. Achammer will auf Landesebene gesetzlich eine neue Notenskala einführen. Er meint, die Erteilung zu schlechter Noten sei pädagogisch nicht sinnvoll, da man damit die Schüler demütige.„Bei einer 2 oder einer 3 hat wohl eher der Absender ein Problem als der Empfänger der Note“, so Achammer. Ziel der Benotung müsse, unabhängig vom Benotungssystem, eine qualifizierte Rückmeldung an die Schüler zu deren Leistung sein. Lesen Sie hier mehr dazu. Achammers Vorhaben wird auch vom Landesbeirat der Schüler in Südtirol unterstützt: „Dafür gibt es viele Gründe“, sagt der Vorsitzende Timo Kompatscher. Solch tiefen Noten seien demotivierend. Eine 3 drücke den Notenschnitt derart nach unten, dass es die jährliche Leistung der Schüler nicht mehr widerspiegele. „Zudem verleiten so niedere negative Noten einen Schüler dazu, sich nach dem Minimalprinzip zu richten“, so Kompatscher.Italienweit ist dadurch eine heftige Diskussion über das Thema Noten entbrannt. „Wichtig ist, dass es ein seriöses Bewertungskriterium gibt, das Schülern und Lehrern dient, das Niveau der Vorbereitung und der Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt klar zu machen. Im Übrigen müssen wir gleichzeitig aufpassen, dass unsere Schüler nicht in Watte gepackt werden. Wenn wir sie nicht daran gewöhnen, mit Frustrationen umzugehen, von denen es im Leben viele geben wird, schaden wir ihnen“, sagte Unterrichtsminister Giuseppe Valditara (Lega).Valditara sorgte kürzlich selbst für Diskussionsstoff innerhalb der Regierung Meloni: Ginge es nach ihm, sollten die Gehälter des Lehrpersonals je nach Lebensunterhaltungskosten in der entsprechenden Region angepasst werden. Besonders gegen diesen Vorschlag stemmt sich die Ministerin für Süditalien, Mara Carfagna. Lesen Sie hier mehr dazu. Die Rechtsregierung von Premierministerin Giorgia Meloni will sich für mehr Leistungsorientierung im italienischen Schulsystem einsetzen. Das Bildungsministerium in Italien heißt seit dem Amtsantritt der neuen Rechtsregierung im Oktober „Ministerium für Schule und Verdienst“.Damit signalisiert Meloni klar, dass Leistung künftig im italienischen Schulsystem mehr zählen soll. Bessere Schüler sollen mit Stipendien gefördert werden.„Misserfolge sind Teil des Bildungsweges, schlechte Noten sind Teil des Wachstums. Schlechte Noten sollen als Mittel zur Verbesserung und nicht zur Ausgrenzung angesehen werden. Alles hängt hierbei von den Fähigkeiten des Lehrers ab, sie spielen eine wichtige Rolle“, kommentierte der Bürgermeister von Neapel und ehemaliger Universitätsminister, Gaetano Manfredi.Die Qualität des Lehrers umfasse nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch die Fähigkeit, den Schüler wachsen zu lassen.Die Redaktion hat die STOL-Leser in der vergangenen Woche dazu aufgerufen, uns ihre Meinung zum Vorschlag von Philipp Achammer mitzuteilen. Das Votum fiel deutlich gegen Noten unter 4 aus.