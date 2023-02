Achammer zu Einbrüchen: „Mehr Kameras an Orts- und Gemeindezufahrten installieren“

„Einbrecher abschrecken und Einbrüche verhindern“

„Kameras an allen wesentlichen Orts- und Gemeindezufahrten in Südtirol“

Es war diesen Montagabend, als man in einer Bürgermeisterrunde mit SVP-Obmann Achammer unter anderem auf das Thema Sicherheit und Einbrüche zu reden kam. Immer wieder kam dabei die Frage auf: Wie kann man diesem Problem Herr werden.Einige der Teilnehmer meinten, die Präsenz der Ordnungshüter müsse dauerhaft verstärkt werden. Andere hingegen sagten, dass dies kaum möglich sei. Achammer lancierte laut einem SVP-Funktionär den Vorschlag, mehr Überwachungskameras an den Orts- und Gemeindezufahrten zu installieren.Das sei ein Instrument, mit dem man potenzielle Einbrecher abschrecken und damit viele Einbrüche verhindern könnte, so Achammer.In einigen größeren Gemeinden und Städten gibt es diese Art der Überwachung bereits: In Bozen, in Meran oder in Lana. Laut dem Vorschlag des SVP-Obmanns sollten aber an allen wesentlichen Orts- und Gemeindezufahrten in Südtirol Überwachungskameras installiert werden, damit man nach Einbrüchen oder ähnlichen Kriminalfällen sehe, wer den Ort oder die Gemeinde betreten oder verlassen hat.Wie kann man das Risiko eines Einbruchs bei sich zu Hause minimieren? STOL hat diesbezüglich ein Interview mit dem Vorsitzenden der Südtiroler Ortspolizei, Christian Carli, gesprochen (Hier lesen Sie mehr dazu). Mehr zur Einbruchsserie in Südtirol lesen Sie hier.