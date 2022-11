Achammer zu IDM-Niederlage: „Wir müssen einiges klären“

Achammer: Eigener SVP-Antrag zu IDM

Wie STOL berichtet hat, hat der Landtag am Mittwoch beschlossen, dass der Südtiroler Wirtschaftsdienstleister IDM aufgeteilt werden soll (hier lesen Sie mehr dazu). Der eklatanteste Punkt: Die Exportorganisation EOS soll zur Handelskammer wechseln.Der Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber, sagte am Mittwoch in einer ersten Stellungnahme zu STOL, dass die Regierungsmehrheit schon vor dem Verfallsdatum abgelaufen sei.Der Einbringer des Beschlussantrags, Paul Köllensperger vom Team K, meinte, dass „die Zeit des Molochs IDM, der mehr als Dienstleister für die Politik fungiert hat, statt als Dienstleister für Wirtschaft und Tourismus“ , beendet sei.Nun reagiert SVP-Obmann Philipp Achammer: „Innerhalb der Regierungsmehrheit wird einiges zu klären sein.“„Jedenfalls“, so Achammer, „werde ich als Parteiobmann den Vorschlag unterbreiten, als Mehrheit so schnell wie möglich dem Landtag einen eigenen Antrag zur IDM zur Abstimmung vorzulegen, um Klarheit zu schaffen“.