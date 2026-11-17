Es sind Enrico Gastaldelli, Claudio Calè, Claudio Andolfo, Andrea Zeppa, Armin Mathà, Peter Volgger, Michael Gamper und Domenico Russo.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77213202_gallery" \/><BR \/><BR \/>Der Wettbewerb startete am 22. April und war ursprünglich für neun Stellen für Führungskräfte der ersten Ebene (Abteilungsleiter, Ressortchefs) ausgeschrieben. Die Führung der Abteilung für institutionelle Angelegenheiten wurde aber zurückgezogen. Übrig blieben fünf Abteilungsdirektionen beim Land: Mobilität, Wirtschaftsentwicklung, italienische Kultur, die Abteilung Landwirtschaft sowie die bereichsübergreifenden Dienste. Hinzu kommen die Abteilung Finanzen und die Verwaltungsleitung der Krankenhäuser Bruneck\/Innichen sowie die Abteilung technische Dienste beim Wobi. Fünf der acht Positionen waren für die deutsche, drei für die italienische Sprachgruppe reserviert.<BR \/><BR \/>Allerdings gab es schon am Start bei der Prüfungskommission Probleme. Ein Mitglied trat aus Unvereinbarkeit zurück. Der ehemalige Ressortchef für Wirtschaft und italienische Kultur, Antonio Lampis, nahm sich selbst nach Vorwürfen, er würde seine Nachfolger mitbestimmen, aus dem Rennen. Ein Teil des Verfahrens, das sog. Assessment-Center, muss nach einer Eingabe von Andrea Zeppa wiederholt werden. Letztendlich bestanden elf Kandidaten, davon zwei Frauen. Nach der Erstellung der Rangordnung nach Titeln gibt es jetzt jedoch acht Sieger. Die drei der italienischen Sprachgruppe sind Calè, Andolfo und Zeppa.<BR \/><BR \/>Gestern wurde das Wettbewerbsergebnis veröffentlicht. Zugleich bekamen die acht Sieger Post von der Generaldirektion. „Sie können nun in einem eigens reservierten Aufruf die von ihnen anvisierte Abteilung angeben“, sagt Generaldirektor Alexander Steiner. Sollten sich keine Überschneidungen ergeben, dürfte die Ernennung in Kürze erfolgen. „Ansonsten gibt es Gesprächsbedarf“, meint Steiner.<BR \/><BR \/>Allemal dürfte es Affinitäten geben. So ist Peter Volgger schon jetzt für den Sanitätsbetrieb tätig, Domenico Russo arbeitet als Amtsdirektor beim Wobi, Claudio Andolfo in der italienischen Kulturabteilung. Diese könnte aber auch Andrea Zeppa interessieren, der derzeit das Amt für Museen leitet. Enrico Gastaldelli steht dem Landesamt für Haushalt vor, Claudio Calè leitet das Amt für Finanzaufsicht. Doch es gibt mit Armin Mathà, derzeit Gemeindesekretär in Tirol, auch einen Wettbewerbssieger von „außen“.