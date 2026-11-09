Ungünstige Wetterbedingungen erschwerten den Such- und Rettungseinsatz. Nach Angaben der Behörden stammten die Bootsinsassen aus dem Sudan und wollten in der Europäischen Union Asyl beantragen. Zwei Sudanesen wurden demnach unter Schleuserverdacht festgenommen.<BR \/><BR \/>Erst am Mittwoch hatten die griechischen Behörden die Suche nach 59 vermissten Migranten aufgenommen, nachdem laut einem Überlebenden ein Boot vor der Küste Kretas gekentert war. Die Suche blieb erfolglos. Kreta ist ein wichtiges Ziel für Bootsflüchtlinge aus Afrika, die zumeist von Libyen aus Richtung Europa in See stechen.