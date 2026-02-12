„Die Papier-Identitätskarte wird ab dem 3. August 2026 weder für Reisen ins Ausland noch für die Verwendung innerhalb Italiens anerkannt – selbst dann nicht, wenn sie formal noch gültig wäre“, unterstreicht Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+ in der SVP.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neuer-ausweis-fuer-auslands-suedtiroler-noch-ein-spiessrutenlauf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Warum der neue Ausweis für Auslands-Südtiroler (noch) ein Spießrutenlauf ist, das lesen Sie hier. <\/a><\/b><h3>\r\n„Nicht bis zum letzten Moment zu warten“<\/h3> Er richtet daher einen eindringlichen Appell insbesondere an ältere Mitbürger: „Ich bitte alle, die noch eine Identitätskarte in Papierform besitzen, nicht bis zum letzten Moment zu warten und rechtzeitig im Meldeamt der Gemeinde die elektronische Identitätskarte zu beantragen. So können unnötige Schwierigkeiten kurz vor Ablauf der Frist vermieden werden.“