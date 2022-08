„ Die allermeisten von uns werden deutlich weniger Rente erhalten als sie in den Jahren vor der Pensionierung verdienen werden. ” — Rainer Hilpold

Wieder einmal wurde eine Rentenreform in Italien aufgeschoben. Und wieder, weil eine Regierung vorher in die Brüche ging. Das Rentensystem ist eine Dauerbaustelle. Einerseits wird es das immer sein, weil sich die Rahmenbedingungen – vor allem demografisch – ändern. Andererseits sollte es das nicht sein, um der noch arbeitenden Bevölkerung ein wenig Planungssicherheit zu geben.Freilich keine falsche Sicherheit, wie sie der frühere Bundesminister für Arbeit, Norbert Blüm, zu vermitteln versuchte: „Die Rente ist sicher“, sagte er 1997 in einer Rede im Deutschen Bundestag. Gewiss, eine gesetzliche Rente wird es wohl langfristig geben, auch in Italien, wo seit Mitte der 1990er-Jahre das beitragsbezogene Modell gilt. Man bekommt also das, was man eingezahlt hat.Abgesehen davon, dass die Rentenkassen immer leerer werden, das NISF/INPS sprach zuletzt von Fehlbeträgen in Höhe von 92 Milliarden Euro bis 2029, dürfte eines tatsächlich sicher sein: Die allermeisten von uns werden deutlich weniger Rente erhalten als sie in den Jahren vor der Pensionierung verdienen werden. Adieu goldene Renten, hallo Lücke!Diese Lücke sollte uns anspornen, auch andere Lücken zu schließen, im Bereich der Finanzbildung nämlich. Da gibt es derzeit noch viel zu tun. Wer feststellt, dass es für viele schwieriger werden wird, den Lebensstandard auch im Rentenalter zu halten, kann dem nur dadurch entgegenwirken, dass in den Schulen und im schulischen Umfeld mehr für die Finanzbildung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen getan wird.Die Themen Rente und Altersvorsorge sind wichtig. Aber Finanzbildung geht weit darüber hinaus. Einige Beispiele: Jeder sollte lernen, welche Möglichkeiten es gibt, zeitlebens ein Vermögen aufzubauen, wie Märkte funktionieren und warum es nichts bringt, blind zu investieren, geschweige denn in Hochinflationszeiten Geld zu horten.Und weiter: Jeder junge Mensch sollte informiert sein, um selbst ein Gefühl dafür zu entwickeln, was für ihn in der jeweiligen Lebenssituation finanziell zu stemmen ist. Nur weil jemand einen Kredit von der Bank bekommt, heißt das nicht, dass eine Investition für ihn auch tragbar ist. Kurzum: Es liegt in unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die jüngeren Generationen in Finanzdingen fitter zu machen.Einzelinitiativen sind da und auch sehr löblich, nur erhalten sie nicht den Raum, den sie verdienen würden. Von öffentlicher und politischer Seite würde man sich deutlich mehr Nachdruck und auch Leidenschaft beim Thema Finanzbildung und Finanzwissen wünschen. Den Job Banken, Finanzunternehmen und Influencern auf Youtube und Twitch zu überlassen, ist in jedem Fall keine Alternative.