Seit dem Skandal um die Rentenvorschüsse habe es nicht mehr so viele erboste Anrufe gegeben, Dutzende Parteiaustritte sind zu verzeichnen und eine Reihe von Gemeindewahl-Kandidaten wollen hinschmeißen. So heißt es aus der Parteizentrale.Eines ist sicher: Die Ämter von Schuler & Co. wackeln.„Wir müssen als Partei handeln, denn dieser grobe Fehler hat der Volkspartei sehr viel an Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Bevölkerung gekostet“, betont SVP-Chef Philipp Achammer.

fm