Änderungsantrag der Regierung: Aus für Covid-Strafen?

2 Millionen Menschen ohne Impfung

Ciriani hat einen Änderungsantrag der Regierung in diesem Sinne angekündigt. Ein solcher könnte in das in der Abgeordnetenkammer diskutierte Decreto Aiuti ter aufgenommen werden.Es gehe nicht um eine Annullierung, sondern um eine Verschiebung der Frist für die Verhängung von Bußgeldern gegen Impfsäumige, stellte der Minister klar. Technische Probleme machten die Aufschiebung nötig.Es gibt knapp 2 Millionen Menschen über 50 in Italien, die zwischen April und August dieses Jahres vom Gesundheitsministerium eine Mitteilung über die Einleitung eines Sanktionsverfahrens erhalten haben.Stichtag war der 15. Juni. Wie die Situation in Südtirol ist, lesen Sie hier. Die Lega setzt sich für eine Abschaffung der 100-Euro-Strafe ein.