Ärgerliche Regel für Gastronomie: HGV fordert Südtiroler Sonderweg

In einer Woche, am 26. April, sollen Bars und Restaurants endlich wieder öffnen dürfen. Aber die wahre Vorfreude kommt bei dieser Nachricht nicht auf, denn Rom will eine Regel durchsetzen, die aus der Sicht des HGV „überhaupt keinen Sinn macht“.