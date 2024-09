AfD in Thüringen klar vorn – Enges Rennen mit CDU in Sachsen

In Thüringen steigert sich den Hochrechnungen zufolge die AfD auf 32,0 bis 33,2 Prozent (2019: 23,4 Prozent), die CDU landet bei 23,9 bis 24,2 Prozent (21,7). Aus dem Stand schafft das BSW 15,4 bis 15,7 Prozent – und lässt damit die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow weit hinter sich, die dramatisch auf 11,4 bis 12,6 abstürzt (31,0).Starke Verluste verbuchen die Parteien der Berliner Ampel-Regierung: Die SPD liegt mit 6,1 bis 6,4 Prozent noch unter ihrem bislang schlechtesten Ergebnis in Thüringen von 2019 (8,2). Die Grünen scheiden mit 3,5 bis 3,9 (5,2) aus dem Parlament aus, ebenso die FDP mit 1,2 Prozent (5,0).In Sachsen steht die CDU bei 31,7 Prozent (2019: 32,1 Prozent). Die AfD liegt knapp dahinter mit 30,6 bis 31,4 Prozent (27,5). Das BSW erreicht aus dem Stand 11,5 bis 12,0 Prozent. Die SPD liegt bei 7,5 bis 7,8 Prozent (7,7). Die Linke erreicht 4,0 bis 4,6 Prozent – und kommt damit auf weniger als die Hälfte der Stimmen von vor fünf Jahren (10,4).Auch die Grünen müssen mit 5,2 Prozent (8,6) zittern. Die FDP verpasst erneut den Einzug ins Parlament – wie schon bei den vergangenen zwei Landtagswahlen. Alle Parteien, die unter fünf Prozent liegen, können es allerdings dann in den sächsischen Landtag schaffen, wenn sie zwei Direktmandate gewinnen.Für die Ampel-Koalition in Berlin sind die Zahlen ein Desaster: Für die SPD wäre das Ergebnis in Thüringen das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit Gründung der Bundesrepublik. Die FDP ist in keinem der beiden Landtage vertreten. Die Grünen erleiden in beiden Ländern deutliche Verluste.