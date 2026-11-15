Berthold begann seine Profi-Karriere zu Beginn der 1980er Jahre bei Eintracht Frankfurt. Nach fünf Jahren ging der Verteidiger nach Italien, anschließend war er zwei Jahre bei Bayern München unter Vertrag, dann weitere sieben Jahre, bis ins Jahr 2000, für den VfB Stuttgart. Zudem absolvierte er 64 Spiele für die Deutsche Nationalmannschaft und gewann mit dieser 1990 die Weltmeisterschaft in Italien.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Jahren machte Berthold vor allem mit Auftritten bei Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie von sich reden. Chrupalla hob dieses Engagement in einem gesonderten Eintrag auf X hervor: Berthold sei „gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden“. Zudem habe er Deutschland als Fußballnationalspieler „einen unvergesslichen Titel und ein unvergessliches Erlebnis gegeben“.<h3>\r\nScharfe Kritik von Union und SPD<\/h3>In der Corona-Pandemie sei Berthold „mit äußerst fragwürdigen und kruden Äußerungen aufgefallen“, und er sei der Querdenker-Szene zuzurechnen, sagte indes der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), der „Rheinischen Post“. Berthold sei „zweifelsohne ein herausragender und sehr erfolgreicher Profifußballer“, aber „kein ernst zu nehmender Kandidat für das höchste Amt im Staat“.<BR \/><BR \/>Von der SPD kam Spott an der Nominierung. Die Weltmeister von 1990 seien „bis heute die Helden meiner Kindheit“, sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese der „RP“. „Aber wie sagte schon Sepp Maier treffend: In jeder Mannschaft haste einen Deppen.“<BR \/><BR \/>Parteikollege Ralf Stegner bezeichnete es als „Schnapsidee, sich von einer rechtsradikalen Partei als Präsidentschaftskandidat nominieren zu lassen“. Auf die Idee komme nur, wer „zu viele Kopfballübungen mit einem Medizinball durchgeführt hat“.<BR \/><BR \/>Die Amtszeit von Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier läuft Anfang des kommenden Jahres aus. Die CSU-Politikerin Ilse Aigner wird als Kandidatin für seine Nachfolge neben der Union auch von SPD und Grünen unterstützt. Ihre Wahl zur ersten Frau an der Staatsspitze am 30. Jänner gilt daher als sicher.