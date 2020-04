Afghanische Regierung lässt weitere Taliban frei

Freigelassen worden seien Taliban abhängig von Gesundheitszustand, Alter und verbleibender Haftstrafe. Die Taliban kündigten am Sonntag ihrerseits an, 20 Gefangene freizulassen.Seit Mittwoch hat die Regierung damit insgesamt 300 Taliban auf freien Fuß gesetzt. Eine weitere Gruppe sollte nach Angaben eines Sprechers noch am Sonntag folgen. Die genaue Zahl war zunächst unklar.Der Gefangenenaustausch war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in ein Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den Taliban am 29. Februar in Doha unterzeichnet hatten. Die Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt worden, weil die Taliban direkte Gespräche mit ihr abgelehnt hatten.Bis zu 5000 inhaftierte Taliban sollten im Tausch gegen 1000 von der militant-islamistischen Gruppe festgehaltene Gefangene freikommen. Seit Wochen herrscht Streit um die Umsetzung. Präsident Aschraf Ghani hatte vor mehreren Wochen angeordnet, nicht alle Kämpfer auf einmal freizulassen.

dpa