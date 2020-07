Afghanisches Mädchen erschießt Taliban wegen Mord an Eltern

Ein Mädchen in Afghanistan hat nach der Tötung seiner Eltern durch die radikalislamischen Taliban zwei der Aufständischen erschossen und mehrere weitere verletzt. Die Kämpfer drangen in der vergangenen Woche in das Haus der Familie in der zentralafghanischen Provinz Ghor ein und töteten die Eltern des Mädchens, wie die Behörden am Dienstag mitteilten.